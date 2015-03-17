Сбер впервые секьюритизировал потребкредиты на сумму 11,9 млрд рублей

Секьюритизация — процесс создания долговых ценных бумаг путём формирования портфеля из одного класса финансовых активов, генерирующих стабильные денежные потоки, которые служат обеспечением по выпущенным облигациям.

Сбер провёл первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 11,9 млрд рублей, при этом объем размещения облигаций старшего транша составил 9,5 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона составила 20.00% годовых. Облигации, обеспеченные платежами по потребительским кредитам — амортизируемые, предполагаемая годовая доходность — 21,91%, прогнозируемая (на основе исторических данных о скорости погашения потребительских кредитов) дата полного погашения — 2,5 года. В размещении приняли участие более 9 тысяч частных и институциональных инвесторов.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям (RU000A1097T6) наивысший кредитный рейтинг на уровне ruAAA.sf. Сбер — маркетмейкер по данному выпуску и обеспечивает ликвидность на вторичном рынке. Облигации с первоначальной номинальной стоимостью одна тысяча рублей доступны на бирже квалифицированным и неквалифицированным инвесторам и не требуют прохождения тестирования для их приобретения.

В выпуске чётко определён пул активов и не предусмотрена возможность добавления в портфель новых, взамен погашаемых заёмщиками кредитов. Обеспечена абсолютная прозрачность: на сайте эмитента (ООО "СФО СБ Секьюритизация") будет опубликован обезличенный пул кредитов и будет ежемесячно обновляться информация по их погашению, включая ставки, сроки и данные по просроченным кредитам из пула обеспечения. Также для инвесторов будет ежемесячно публиковаться прогнозная модель денежных потоков по облигациям.

Секьюритизация потребительских кредитов — общемировая практика. Она важна не только для банка, но и для развития финансового рынка в целом, поскольку повышает ликвидность на бирже и открывает инвесторам доступ к новому виду активов. Даёт возможность диверсифицировать свой портфель. Данный выпуск может подойти для среднесрочного горизонта инвестирования. В России уже сформирован и планомерно развивается рынок ипотечной секьюритизации, на котором Сбер реализовал уже 12 выпусков ипотечных ценных бумаг на общую сумму 1 трлн 86 млрд рублей. Сбер, занимающий в России первое место по размеру розничного кредитного портфеля, сможет также занять лидирующие позиции на рынке секьюритизации потребкредитов. Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Секьюритизация — процесс создания долговых ценных бумаг путём формирования портфеля из одного класса финансовых активов, генерирующих стабильные денежные потоки, которые служат обеспечением по выпущенным облигациям. Эмитент — специально созданная независимая компания, которая организовывает выпуск облигаций в рамках сделки секьюритизации. Амортизация облигации — постепенное частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги.

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