В Шереметьево пресекли контрабанду 54 кг пушнины соболя в Китай

Дикий соболь якутского кряжа направлялся в Китай.

Сотрудники Центральной почтовой таможни и Федеральной таможенной службы России на территории столичного аэропорта "Шереметьево" пресекли контрабанду 54 килограммов пушнины соболя стоимостью 4,3 миллионов рублей. Сотрудники ФТС пояснили, что ценный груз направлялся в Китай международным почтовым отправлением. Специалисты из надзорного ведомства изъяли 730 шкурок невыделанного дикого соболя якутского кряжа.

Установлено, что незаконный бизнес был организован россиянкой и иностранным гражданином. В настоящее время фигуранты расследования задержаны и отправлены под стражу. Во время следственных мероприятий мужчина пояснил, что заявлял недостоверные сведения по незнанию. Таможенная служба указала, что работа по установлению всех обстоятельств совершения преступления все еще ведется. Возбуждено уголовное дело по статье за контрабанду стратегически важных ресурсов. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет, а также выплату штрафа в размере до одного миллиона рублей.

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Фото и видео: Пресс-служба ФТС России