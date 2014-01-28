Кингисеппские таможенники пресекли вывоз серебряной кружки XVIII века в Эстонию

Пассажир рассказал, что перевозил предмет по просьбе знакомого за вознаграждение.

Кингисеппские таможенники пресекли вывоз кружки XVIII века из серебра в Эстонию. Серебряную кружку весом более 1 кг обнаружили в сумке россиянина, который следовал в Нарву через п/п Ивангород и не предъявил инспектору необходимое разрешение на вывоз антиквариата. Об этом рассказали в пресс-службе ФТС.

Пассажир рассказал, что перевозил предмет по просьбе знакомого за вознаграждение. Таможенники направили товар на экспертизу. Чаша в виде пивной кружки была изготовлена в Германии, а на ней изображена библейская сцена из Нового Завета. Крышка украшена мотивами из Евангелия от Луки "Притча о блудном сыне" и растительным орнаментом. Это произведение искусства представляет коллекционный интерес и относится к культурным ценностям. Стоимость предмета оценивается в 374 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей).

Таможенники напоминают, что вывоз культурных ценностей физическими лицами для личного пользования возможен только при наличии заключения (разрешительного документа) от Минкультуры России и подаче пассажирской таможенной декларации.

Перед Новым годом петербуржец попытался отправить в Ригу в мешке Деда Мороза 18 тысяч евро и украшения.

Фото: ФТС