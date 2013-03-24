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В Шахтерске загорелся склад боеприпасов после обстрела ВСУ

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Украинские снаряды разлетаются в радиусе 5-6 км.

Из-за ночного обстрела со стороны ВСУ, огонь охватил склад с боеприпасами в городе Шахтерск (ДНР). Как рассказал корреспондент РИА Новости, снаряды разлетаются на 5-6 км, повреждены близлежащие дома. 

Местные власти уже организовали эвакуацию жителей из самых незащищенных участков и ввели ограничения на въезд в город. 

По информации жителей Шахтерска, первые взрывы были слышны еще ночью. Они не прекращались до утра. 

Ранее мы сообщили о том, что российские военные уничтожили 2 установки комплексов Harpoon в Одесской области.

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Теги: лднр, склад боеприпасов, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Видео,

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