В Шахтерске загорелся склад боеприпасов после обстрела ВСУ

Украинские снаряды разлетаются в радиусе 5-6 км.

Из-за ночного обстрела со стороны ВСУ, огонь охватил склад с боеприпасами в городе Шахтерск (ДНР). Как рассказал корреспондент РИА Новости, снаряды разлетаются на 5-6 км, повреждены близлежащие дома.

Местные власти уже организовали эвакуацию жителей из самых незащищенных участков и ввели ограничения на въезд в город.

По информации жителей Шахтерска, первые взрывы были слышны еще ночью. Они не прекращались до утра.

Ранее мы сообщили о том, что российские военные уничтожили 2 установки комплексов Harpoon в Одесской области.

Видео: Telegram / Военный обозреватель