В Шахтерске загорелся склад боеприпасов после обстрела ВСУ

Из-за ночного обстрела со стороны ВСУ, огонь охватил склад с боеприпасами в городе Шахтерск (ДНР). Как рассказал корреспондент РИА Новости, снаряды разлетаются на 5-6 км, повреждены близлежащие дома.
Местные власти уже организовали эвакуацию жителей из самых незащищенных участков и ввели ограничения на въезд в город.
По информации жителей Шахтерска, первые взрывы были слышны еще ночью. Они не прекращались до утра.
Ранее мы сообщили о том, что российские военные уничтожили 2 установки комплексов Harpoon в Одесской области.
Видео: Telegram / Военный обозреватель
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