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Минобороны РФ: российские военные уничтожили 2 установки комплексов Harpoon в Одесской области

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Оба объекта были доставлены из Великобритании, их поразили высокоточным оружием морского базирования.

За сутки ВС РФ поразили 2 установки  ракетного комплекса Harpoon при помощи высокоточного оружия морского базирования в Одесской области. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга. 

Известно, что обе установки были поставлены из Великобритании.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Ранее Минобороны РФ назвало цель лабораторий США на Украине.

Видео: Минобороны РФ

Теги: вс рф, минобороны рф, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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