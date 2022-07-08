Минобороны РФ: российские военные уничтожили 2 установки комплексов Harpoon в Одесской области

Оба объекта были доставлены из Великобритании, их поразили высокоточным оружием морского базирования.

За сутки ВС РФ поразили 2 установки ракетного комплекса Harpoon при помощи высокоточного оружия морского базирования в Одесской области. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

Известно, что обе установки были поставлены из Великобритании.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Ранее Минобороны РФ назвало цель лабораторий США на Украине.

Видео: Минобороны РФ