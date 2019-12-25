В Северной столице прекратили дело экс-чиновницы о закупке лекарств с ущербом в 195 млн рублей

Чиновнице грозил арест, штраф или исправительные работы.

Во вторник, 10 ноября, Московский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшей начальницы правления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению города, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Людмилу Сычевскую обвиняли в халатности с причинением ущерба на сумму более 195 миллионов рублей: ей грозил арест сроком до шести месяцев, крупный штраф, обязательные или исправительные работы. Учитывая, что с момента совершения преступления прошло более, чем два года, дело закрыли "в связи с истечением сроков давности", а чиновницу освободили от ответственности.

По версии следствия, в 2013-2015 годах чиновница не посчитала в заявках нужное количество лекарств для больных в Петербурге и отправила их в федеральный Минздрав, где их утвердили. То есть количество закупленных лекарств превысило количество больных. Ущерб составил более 195 миллионов рублей

Уголовное дело в отношении Сычевской поступило в конце августа этого года.

Ранее мы писали, что суд Петербурга привлек к ответственности "Федеральное агенство новостей" за порочащие сведения о политике Илье Яшине.

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