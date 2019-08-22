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В Севастополе опять сработала система ПВО
Сегодня, 20:58
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В Севастополе опять сработала система ПВО

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Был сбит беспилотник в районе мыса Херсонес.

Сегодня, 28 августа, в Севастополе заметили дрон. Система ПВО сработала, в результате чего сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале  глава региона Михаил Развозжаев. 

Дрон уничтожили в районе мыса Херсонес. Ситуация находится под полным контролем, добавил политик. 

По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес.

Михаил Развозжаев, губернатор Севастополя

Ранее на Piter.tv: российские ВКС поразили цеха, где ремонтировали украинские вертолеты.

Фото: pxhere

Теги: пво, сбили беспилотник, севастополь, спецоперация, херсонес
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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