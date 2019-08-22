В Севастополе опять сработала система ПВО

Сегодня, 28 августа, в Севастополе заметили дрон. Система ПВО сработала, в результате чего сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Развозжаев.
Дрон уничтожили в районе мыса Херсонес. Ситуация находится под полным контролем, добавил политик.
По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес.
Михаил Развозжаев, губернатор Севастополя
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Фото: pxhere
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