В Севастополе опять сработала система ПВО

Был сбит беспилотник в районе мыса Херсонес.

Сегодня, 28 августа, в Севастополе заметили дрон. Система ПВО сработала, в результате чего сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Развозжаев.

Дрон уничтожили в районе мыса Херсонес. Ситуация находится под полным контролем, добавил политик.

По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес. Михаил Развозжаев, губернатор Севастополя

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