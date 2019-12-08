Вышел трейлер финального сезона сериала "Бесстыжие"

Премьера 11 сезона состоится на телеканале Showtime 6 декабря.

Телеканал Showtime показал трейлер последнего 11 сезона сериала "Бесстыжие" (Shameless). Ролик опубликован на YouTube.

Представители Showtime заявили, что 11 сезон "Бесстыжих" будет "диким последним путешествием", в результате которого часть персонажей останется, а часть "отправится в путь".

В последнем сезоне будут затронуты темы пандемии и толерантности. В этой обстановке семья Галлагеров борется с джентрификацией* их родного района Саут-Сайда. Карл работает полицейским, Лип рисует, Иэн и Микки Милкович по-прежнему выясняют отношения. Причем семья Милковичей выступает главным источником конфликтов.

Главные роли исполнили Уильям Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Шанола Хэмптон, Эмма Кинни и другие актеры. Премьера 11 сезона состоится 6 декабря.

Ранее мы публиковали трейлер мультфильма "Босс-молокосос 2".

Видео: YouTube / Shameless on SHOWTIME

*Реконструкция пришедших в упадок городских кварталов путем благоустройства и последующего привлечения более состоятельных жителей