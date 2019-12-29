В сети появился первый трейлер фильма "Артемис Фаул"

История расскажет о молодом парне, который внезапно узнает о существовании волшебного мира.

Студия Disney опубликовала на своем YouTube-канале трейлер нового приключенческого фильма "Артемис Фаул". Картина является киноадаптацией одноименной серии фэнтези-романов писателя Йона Колфера.

История расскажет о молодом парне, который внезапно узнает о существовании волшебного мира. Глубоко под поверхностью земной коры живут гномы, эльфы, пикси, лепреконы, брауни и другие волшебные существа. Они спрятались от людей и создали свою собственную весьма развитую цивилизацию. Их тайна так и оставалась бы нераскрытой, если бы не юный Артемис Фаул. Он сумел не только найти доказательства существования подземного мира, но и придумал план – ограбить его обитателей. И все ради того, чтобы спасти отца от сил зла.

Главные роли в фильме исполнили Колин Фаррелл и Фердия Шоу. Также зрители увидят Джоша Гада, Джуди Денча, Миранду Рэйсона, Хонга Чау и др. Премьера состоится в России в мае 2020 года.

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Видео: YouTube / Disney Россия