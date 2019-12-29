По предварительным данным, зрители смогут увидеть героя в шестой части франшизы.

В сети появилась информация, что голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части фильма "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает We gor this covered.

По имеющимся данным, продюсеры студии Disney пытаются уговорить Деппа вернуться в проект. В октябре 2018 года было объявлено, что актера отстранили от этой роли.

В конце 2018 года Disney начала предпринимать попытки по перезапуску "Пиратов Карибского моря". Тогда продюсерами назначили Пола Верника и Ретта Риза. Они должны были подготовить сценарий, однако в 2019 году покинули проект. Причины их ухода не разглашаются.

Пятая часть франшизы – "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" – вышла в прокат в 2017 году. Потерявший свою удачу Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его мертвецы. Они только сбежали из Дьявольского треугольника и теперь намерены уничтожить всех пиратов, включая Воробья. Поможет спастись лишь могущественный артефакт – трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

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Видео: Instagram / johnnydeppoffical__