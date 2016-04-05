В Сети появился новый трейлер к заключительным эпизодам сериала "ВандаВижн"

Следующая серия сериала появится в эфире уже 5 февраля.

Трейлер к свежим эпизодам сериала "ВандаВижн" был размещен на YouTube-канале Marvel Entertainment. Меньше чем за сутки ролик посмотрели более 360 тысяч раз. В видео есть и спойлеры, поэтому киноманам смотреть его не стоит.

Следующая серия сериала появится в эфире уже 5 февраля. Возможно, американская кинокомпания выпустит сразу два новых эпизода "ВандаВижн".

На прошлой неделе вышел новый трейлер фильма Данилы Козловского "Чернобыль".

Видео: Youtube/Marvel Entertainment