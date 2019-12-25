В Ленобласти медики уснули в палате возле пациента с COVID-19

В соцсети "ВКонтакте" появилось фото медиков, уснувших в палате пациента с COVID-19. Снимок сделан в одной из больниц в Ленинградской области.
Как рассказала старшая медицинская сестра COVID-отделения ЦМСЧ 38 ФМБА России, в два часа ночи в рабочей группе медиков появилось сообщение об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных. Во внеурочную смену ради пациента пришли трое медиков.
В комментариях пользователи выразили поддержку и благодарность врачам, пожелали им терпения.
Число коек в госпитале "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге увеличили до 2,5 тыс.
Фото: ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России
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