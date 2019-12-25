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Число коек в госпитале "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге увеличили до 2,5 тыс
Сегодня, 13:23
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Число коек в госпитале "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге увеличили до 2,5 тыс

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Они рассчитаны на 680 коек.

Три павильона временного госпиталя в "Ленэкспо" готовы начать прием пациентов в новогодние праздники. Сегодня, 29 декабря, губернатор Александр Беглов принял работу строителей в корпусах №№1, 2, 3, сообщила пресс-служба Смольного. 

Павильоны примут больных коронавирусом в средней и тяжелой форме. Они рассчитаны на 680 мест.  Пациентов будут лечить медики Введенской больницы. 

На данный момент пациентов принимают павильоны №№5, 7 и 8. В них развернуто 1769 коек. С ними работает медперсонал Госпиталя для ветеранов войн. В арсеналах "Ленэкспо" три аппарата КТ, реанимация и возможность перемещения больных между корпусами. 

Губернатор напомнил, что праздничные дни не должны стать "марафоном передачи инфекции". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге за рекордно короткие сроки построили новый корпус Госпиталя для ветеранов войн. 

Фото: Piter.TV

Теги: временный госпиталь, ленэкспо, павильон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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