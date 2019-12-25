Число коек в госпитале "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге увеличили до 2,5 тыс

Они рассчитаны на 680 коек.

Три павильона временного госпиталя в "Ленэкспо" готовы начать прием пациентов в новогодние праздники. Сегодня, 29 декабря, губернатор Александр Беглов принял работу строителей в корпусах №№1, 2, 3, сообщила пресс-служба Смольного.

Павильоны примут больных коронавирусом в средней и тяжелой форме. Они рассчитаны на 680 мест. Пациентов будут лечить медики Введенской больницы.

На данный момент пациентов принимают павильоны №№5, 7 и 8. В них развернуто 1769 коек. С ними работает медперсонал Госпиталя для ветеранов войн. В арсеналах "Ленэкспо" три аппарата КТ, реанимация и возможность перемещения больных между корпусами.

Губернатор напомнил, что праздничные дни не должны стать "марафоном передачи инфекции".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге за рекордно короткие сроки построили новый корпус Госпиталя для ветеранов войн.

Фото: Piter.TV