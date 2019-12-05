В Сети опубликовали видео захвата поста ГИБДД спецназом УСБ

Сотрудников поста ДПС положили на пол.

В Невском районе Петербурга сотрудники МВД задержали представителей ДПС. Операция прошла на Народной улице при поддержке спецназа "Гром". Оперативные мероприятия засняты на видео, которое начало распространяться в социальных сетях. Ролик на YouTube выложило издание 74news.

Напомним, что обыски на посту ДПС прошли 22 ноября. Туда отправились специалисты из Главка Петербурга. Они задержали одного из инспекторов по подозрению во взяточничестве. В причастности к преступлению обвиняют инспектора отдельного батальона ДПС №3. В ведомстве пояснили, что он якобы получил деньги в обмен на то, что отпустил нарушителя.

В рамках операции пришлось уложить на пол всех присутствующих. На данный момент в отношении фигурантов расследования ведется проверка. Если их вина будет доказана, то их накажут в соответствии с законодательством России.

Ранее Piter.tv писал о том, что ГИБДД поймала на Петроградке водителя, сбегавшего с места ДТП дважды.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

