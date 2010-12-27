Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД по Петербургу

Старова пытались поймать на употреблении алкоголя за рулем автомобиля, но алкотестер не выявил опьянения.

Сотрудники ГИБДД накануне пытались задержать заместителя начальника ведомства по Петербургу. В операции участвовали шестеро сотрудников Управления собственной безопасности, несколько нарядов ДПС, однако облава на руководство не удалась. Об этом сообщила Фонтанка.ру.

По данным издания, у представителей ДПС забрали мобильные устройства перед засадой и даже не сказали, кого именно они должны задержать. Сотрудников на служебных автомобилях расставили по обоим концам Миллионной улицы. Операция проводилась в условиях секретности еще 13 сентября.

Позже выяснилось, что ловят заместителя начальника ГИБДД Аркадия Старова, которого считают вторым человеком в управлении по Петербургу. Предполагаемый нарушитель двигался на BMW Х3. Остановить автомобиль офицеру ДПС указал старший из УСБ. В результате полковника попросили подуть в трубочку. Незадолго до этого мужчина проводил время в компании друзей в одном из заведений города. Однако алкотестер не показал наличия в организме спиртного. Тогда представители УСБ предложили задержанному отправиться на медэкспертизу. Старов согласился, но и там освидетельствование не принесло оперативникам результата. Заместителя начальника ГИБДД пришлось отпустить. Мужчина решил перестраховаться и по собственной инициативе повторно сдал анализы в НИИ Джанелидзе.

По версии "Фонтанки.ру", несмотря на все способы безопасности, Старов был в курсе тайной операции, поэтому вместо алкоголя в его стакане в тот вечер был чай. О личности наводчика до сих пор сведений нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец вместо брата заплатил алименты его жене-инвалиду.

Фото: Piter.tv

