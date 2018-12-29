Из сестрорецкого пансионата вынесли 5,5 миллиона рублей

Часть денег предназначалась для выплаты заработной платы работникам.

Полиция Санкт-Петербурга ищет неизвестных, которые похитили из пансионата в Сестрорецке более 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу.

В понедельник, 14 января, около девяти часов утра в правоохранительные органы обратилась женщина 1963 года рождения, которая сообщила о краже. По ее словам, в период с 18:15 11 января по 7:00 14 января 2019 в Сестрорецке неизвестные личности отжали фиксатор на стеклопакете на первом этаже, проникли в здание ООО "Пансионат Сестрорецка" на Парковой улице.

Воры выбили дверь на втором этаже в кабинете генерального директора. Злоумышленники забрали из сейфа четыре миллиона рублей, которые предназначались для выплаты заработной платы работникам, а также 1 530 000 рублей личных денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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