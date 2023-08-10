В Сергиевом Посаде планируют круглосуточно вести поисковые работы на месте взрыва

Специалисты ГУ МЧС продолжают разбор завалов в Подмосковье.

Российские специалисты из экстренного ведомства будут в круглосуточном режиме вести поисковые работы на завалах на месте взрыва, произошедшего накануне в Сергиевом Посаде. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы ГУ МЧС по Московской области. На протяжении всей ночи эксперты занимались аварицно-спасательными мероприятиями и вели прочие неотложные работы. В настоящий момент вывезено с территории порядка 170 кубических метров разрушенных конструкций. На текущий момент известно о том, что помощь со стороны психологов МЧС России понадобилась пострадавшим и их родственникам в 25 случаях. В общей сложности в ликвидации последствий задействовано 400 человек личного состава и 93 единицы техники, в том числе на локации трудятся 12 кинологических расчётов.

С начала купального сезона в Петербурге утонуло 25 человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России