В Сербии назвали красные линии по Косово

Милош Вучевич рассказал о ситуации, при которой военные не смогут "сидеть сложа руки".

Сербский министр по обороне Милош Вучевич в эфире местного "Радио и телевидения Сербии" заявил о том, что в нынешнем обострении на севере непризнанного региона Косово красными линиями для Белграда стали бы убийства и депортация сербов косовскими албанцами. Эксперт пояснил, что подобные ситуации станут тревожным сигналом и тем моментом, когда республика больше не сможет просто сидеть сложа руки.

Сербия с политической стороны определила красные линии, когда под угрозой ее жизненные, национальные и государственные интересы. Говорим, не дай Бог, о сценариях, при которых кто-то убивает сербов, изгоняет сербов, устраивает погромы, что с нами происходило 20 или 30 лет назад. Милош Вучевич, глава Минобороны Сербии

Напомним, что руководитель Генерального штаба Сербии генерал Милан Мойсилович в среду 31 мая посетил боевые подразделения Вооруженных сил, которые развернуты и находятся в высшей степени боеготовности.

Вучич настроен решать проблему с Косово дипломатически, заявил посол России.

Фото и видео: Радио и телевидения Сербии