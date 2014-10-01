В Счётной палате США заявили о снижении боевой готовности ВС

Аналитики изучили состояние сухопутных и морских сил США.

В Счётной палате США заявили о снижении боевой готовности Вооруженных сил страны. Специалисты признали, что военная мощь снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтов, в которые государством ввязывалось на протяжении 20 лет. В отчете контролирующего ведомства говорится о готовности сил к проведению необходимых действий за 2017-2019 года. Авторы пришли к выводу, что в настоящее время США не могут говорить о неоспоримом преимуществе в военной сфере из-за усиления мощи потенциальных противников.

В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал. текст документа

В частности авторы отчета указали Пентагону на снижение боеготовности США в водных пространствах. При этом они зафиксировали укрепление мощи сухопутных сил. По мнению экспертов, основным препятствием для восстановления корабельного и подводного американского флота является ограниченность возможностей для их технического обслуживания.

Пентагон: США не имеют данных о связи между потерями в Афганистане и утверждениями по РФ.

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