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В Петербурге улицы начали обрабатывать противогололедной смесью
Сегодня, 16:24
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alexandra08
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В Петербурге улицы начали обрабатывать противогололедной смесью

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С 22 по 28 октября для обработки дорог использовали более 1700 кубометров солевого раствора.

Улицы Петербурга готовят к зимним холодам. Специалисты обрабатывают дороги противогололедной смесью. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

С 22 по 28 октября для обработки дорог использовали более 1700 кубометров солевого раствора.

Раствор препятствует образованию гололедной пленки, при этом он более экологичен: солевая нагрузка по сравнению с использованием чистой соли меньше в пять раз.

Пресс-служба Комитета по благоустройству.

В этом году количество точек дежурства техники увеличено до 124:  это спуски, подъемы, мосты, путепроводы, набережные.

Сотрудники Госавтоинспекции с наступлением заморозков просят водителей быть осторожнее: снижать скорость, держать дистанцию и интервалы и отказаться от рискованных маневров.

Ранее сообщалось, что восемь человек получили травмы из-за гололеда в Колпинском и Калининском районах.

Фото: pixabay.com

Теги: комитет по благоустройству , противогололедная смесь , солевой раствор
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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