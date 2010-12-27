В Петербурге улицы начали обрабатывать противогололедной смесью

С 22 по 28 октября для обработки дорог использовали более 1700 кубометров солевого раствора.

Улицы Петербурга готовят к зимним холодам. Специалисты обрабатывают дороги противогололедной смесью. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

С 22 по 28 октября для обработки дорог использовали более 1700 кубометров солевого раствора.

Раствор препятствует образованию гололедной пленки, при этом он более экологичен: солевая нагрузка по сравнению с использованием чистой соли меньше в пять раз. Пресс-служба Комитета по благоустройству.

В этом году количество точек дежурства техники увеличено до 124: это спуски, подъемы, мосты, путепроводы, набережные.

Сотрудники Госавтоинспекции с наступлением заморозков просят водителей быть осторожнее: снижать скорость, держать дистанцию и интервалы и отказаться от рискованных маневров.

Ранее сообщалось, что восемь человек получили травмы из-за гололеда в Колпинском и Калининском районах.

Фото: pixabay.com