Компания презентовала три модели лэптопа.

В Samsung представили новые ноутбуки. Южнокорейская технологическая компания презентовала на официальном сайте линейку лэптопов в рамках весенней демонстрации новинок. Гаджеты получили название Galaxy Book, Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360.

Первый ноутбук будет доступен для покупателей только с FHD-экраном диагональю 15,6 дюймов. Для второго варианта также предусмотрен дизайн с экраном в 13,3-дюймов. В зависимости от сборки работать гаджеты будут при помощи процессоров Intel Core i5 или i7 11-го поколения. В них будет встроена графика от Intel Iris Xe.

Для профессиональных версий есть конфигурация с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450. Оперативную память можно заменить накопителем SSD, если пользователя не устроит распаянный вариант.

Galaxy Book Pro 360 представляет из себя трансформер. Версия лэптопа максимально облегчена. Техника весит не более 1,39 килограмма. Гаджет схож с обычной профверсией, но отличается наличием сенсорного экрана, который поддерживает работу с активным пером S Pen.

Купить новинки можно будет в мае. На американском рынке техника от Samsung будет реализовываться от 970 до 1200 долларов (72-89 тысяч рублей).

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Видео: Youtube/Samsung