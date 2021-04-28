Microsoft высмеяла Apple

Компания презентовала Surface Laptop 4, сравнив его с MacBook Air.

Microsoft выпустила рекламу, в которой сравнивает свой ноутбук с компьютером Apple. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании. Презентационное видео посвящено способностям гибридного лэптопа Surface Laptop 4. По сюжету рекламного ролика, брат и сестра анализируют предоставленный гаджет, сравнивая его с MacBook Air от Apple. В первую очередь блогеры обратили внимание на то, что девайс от Microsoft имеет сенсорный дисплей, которого нет у конкурента.

Surface Laptop 4 имеет два порта. Они позволяют подключить ноутбук к компьютеру аксессуарам — USB-C и USB-A. При этом MacBook Air не имеет достаточного количества портов, поэтому его пользователям приходится использовать переходники. В конце ролика обращается внимание на то, что лэптоп от Microsoft, работающий на операционной системе Windows позволяет запускать "огромное количество программ" и игровых приложений. При этом Apple не позиционируют MacBook в качестве игрового устройства.

Цена на Surface Laptop 4 в США начинается от тысячи долларов. Купить MacBook Air на американском рынке можно по аналогичной стоимости.

ФАС оштрафовала корпорацию Apple на 12 миллионов долларов.

Видео: YT / Microsoft Surface