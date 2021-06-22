В Самарской области задержали сторонников целительницы Лады-Русь

Они принуждали "переписать" на них автомобиль и долю квартиры.

В Самарской области задержали сторонников целительницы и экстрасенса Светланы Лады-Русь (Пеуновой). Об этом информирует Telegram-канал Life Shot.

По данным следствия, весной 2019 года пять человек, называющих себя сторонниками этой женщины, удерживали в одной из квартир мужчину. Сообщается, что они также применяли к нему разного рода пытки. Это осуществлялось для того, чтобы жена мужчины переоформила на злоумышленников автомобиль и часть многокомнатной квартиры. Также известно, что один из последователей Лады-Русь совершил поджог дома потерпевшего, чтобы его припугнуть.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Им инкриминируются "незаконное лишение свободы", "вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере", а также "уничтожение имущества путём поджога".

Ранее в Петербурге осудили троих мужчин за пытки и вымогательство в "Крестах".

Видео: Telegram / LIFE SHOT