Повреждены контактные ЛЭП.

В Самарской области несколько грузовых вагонов сошли с рельсов. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. По информации от специалистов, инцидент зафиксирован в 14:31 по местному времени (в 13:31 по московскому времени). Ситуация с вагонами создала коммунальную аварию: повреждены контактные ЛЭП в селе Тоузаково в Кинель-Черкасского района.

Произошел сход разногрузных вагонов, опасных грузов нет, повреждены контактные линии передач, прогнозируется задержка поездов. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Пострадавшие вагоны находятся на 1200-ом километре Куйбышевской железной дороги. Известно, что транспорт перевозил каменный уголь, пиломатериалы и металл. В результате аварии никто не пострадал и не погиб. К месту произошедшего направлены две экстренные бригады.

МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды в субботу.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

