Россияне прилетели из Анталии рейсом ZF 6394.

В Самаре приземлился самолет с 10 пострадавшими в ДТП в Турции. В аэропорт Курумоч вернулись путешественники, отдыхающие в Анталии. Известно, что они прибыли в РФ рейсом ZF 6394. Из Турции воздушный борт вылетел в 21:50 по местному времени (совпадает с московским). В РФ самолет выполнил посадку в 02:31 утра. Пассажиров рейса встречали родственники, а также медицинская служба. Специалисты осмотрели пострадавших и предложили им госпитализацию. В оперативном штабе по региону рассказали, что сейчас все туристы находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что авария вблизи поселка Конаклы в районе Манавгата и Сиде произошла 2 августа. В группе находились 22 человека, включая 9 детей. Водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус перевернулся. ДТП унесло жизни трех человек. На данный момент 15 граждан РФ выписаны из больницы, еще пятеро остаются в госпитале в травмами различной степени тяжести.

Семьям погибших в ДТП в Турции выплатят по миллиону рублей.

Видео: YouTube / Блокнот Самара, Telegram / Life Shot