В Греческом аэропорту в Салониках сотрудник аэропорта напал на россиян

В сети опубликовано видео с места событий от очевидцев.

В аэропорту Салоников произошел скандал с потасовкой между сотрудниками аэропорта и российскими путешественниками.

Очевидцы сообщают, что рейс Салоники - Волгоград был задержан по непонятным причинам. Пассажиры данного рейса пытались выяснить причину и обстоятельства задержки рейса. В ходе общения с представителем аэропорта один из сотрудников напал на женщину, начал ей выкручивать руки. А затем у автора видео выбили телефон из рук.

Видео с моментом потасовки были переданы изданию "Высота 102". Сообщается, что после скандала был задержан россиянин, но позже его выпустили.

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Видео: Instagram/102vysota