В Краснодарском крае таможенники предотвратили вывоз краснокнижных детенышей леопардов и тигренка

Малышам леопардам около 2 месяцев, а бенгальскому тигренку около 2,5 месяцев. Животные крайне истощены, а в лапах у них были медицинские катетеры.

Краснодарские таможенники накрыли контрабандиста из Узбекистана, который собирался вывезти двух краснокнижных леопардов и бенгальского тигра к себе на родину.

Сообщается, что контрабанда животных была предотвращена в аэропорту Краснодара. Гражданин Узбекистана намеревался вывезти двух детенышей леопардов и маленького бенгальского тигренка. Ветеринары установили, что возраст леопардов от 1,5 до 2 месяцев, а тигренку 2,5 месяца.

Животные крайне истощены, а в лапах у них были медицинские катетеры, через которые им вводили успокаивающие средства. Сейчас здоровьем малышей занимаются специалисты краснодарского зоопарка.

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