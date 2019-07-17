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В смерти женщины из-за праздничного салюта в Минске обвиняют двух россиян

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Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, еще 10 человек пострадали.

В Минске 3 июля проходили праздничные мероприятия посвященные Дню Независимости Белоруссии, которые закончились праздничным салютом. Во время салюта несколько ракетниц взорвались в салютных установках. В результате ЧП разбились стекла в близрасположенных зданиях. А также ранены были 10 человек. Несмотря на все усилия медиков, женщина 1955 года рождения от полученных ранений скончалась.

Следственными органами Белоруссии по факту гибели человека из-за салюта было возбуждено уголовное дело. По данным Минобороны Белоруссии, салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс"  в городе Сергиев-Посад. 

Правоохранителями были задержаны 4 июля два россиянина, представителя фирмы "Пиро-Росс". Им вменяется "Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК Белоруссии.

Сообщается, что россияне находятся в СИЗО и сотрудничают со следствием. Там их посетили консульские работники из России.

Видео: BAZA

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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