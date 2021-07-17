Рошель Валенски оценила эпидемиологическую ситуацию в США.

В США заявили о росте числа госпитализаций непривитых молодых людей. Такое заявление в интервью журналистам Financial Times сделала глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски. Она рассказала о том, что в стране может развиваться "пандемия непривитых"

Это превращается в пандемию непривитых. Мы видим вспышки заболеваемости в тех частях страны, где низкий уровень вакцинации. Рошель Валенски, глава CDC

Эксперт объяснила прессе, что за последнюю неделю в США количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 70%. Наиболее низкий уровень вакцинации населения фиксируется в штате Миссисипи. Полностью привились в регионе только 33,5% граждан. При этом 95% американцев, которые инфицировались на прошлой неделе, не были привиты препаратами от ковида.

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