В США заявили о приверженности денуклеаризации всего Корейского полуострова

В Пентагоне заявили о приверженности денуклеаризации властей США всего Корейского полуострова. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне упомянул официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Он прокомментировал СМИ шансы на то, что в регион вернется ядерное вооружение американского производства.
С точки зрения нашей политики мы по-прежнему привержены денуклеаризации всего полуострова. Наше внимание сосредоточено на обеспечении потенциала стратегического сдерживания.
Патрик Райдер, генерал США
Журналисты хотели узнать у чиновника о том, велись ли в Пентагоне консультации по предоставлению Республике Корея американского ядерного оружия.
В Пентагоне следят за взаимодействием России и Белоруссии в военной сфере.
Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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