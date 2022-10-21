В США заявили о приверженности денуклеаризации всего Корейского полуострова

Патрик Райдер рассказал о том, может ли Корея получить ядерное оружие из США.

В Пентагоне заявили о приверженности денуклеаризации властей США всего Корейского полуострова. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне упомянул официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Он прокомментировал СМИ шансы на то, что в регион вернется ядерное вооружение американского производства.

С точки зрения нашей политики мы по-прежнему привержены денуклеаризации всего полуострова. Наше внимание сосредоточено на обеспечении потенциала стратегического сдерживания. Патрик Райдер, генерал США

Журналисты хотели узнать у чиновника о том, велись ли в Пентагоне консультации по предоставлению Республике Корея американского ядерного оружия.

В Пентагоне следят за взаимодействием России и Белоруссии в военной сфере.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News