  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:23
139
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В США заявили о приверженности денуклеаризации всего Корейского полуострова

0 0

Патрик Райдер рассказал о том, может ли Корея получить ядерное оружие из США.

В Пентагоне заявили о приверженности денуклеаризации властей США всего Корейского полуострова. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне упомянул официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Он прокомментировал СМИ шансы на то, что в регион вернется ядерное вооружение американского производства.

С точки зрения нашей политики мы по-прежнему привержены денуклеаризации всего полуострова. Наше внимание сосредоточено на обеспечении потенциала стратегического сдерживания.

Патрик Райдер, генерал США

Журналисты хотели узнать у чиновника о том, велись ли в Пентагоне консультации по предоставлению Республике Корея американского ядерного оружия.

В Пентагоне следят за взаимодействием России и Белоруссии в военной сфере.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

Теги: ввс сша, кндр, корейский полуостров, патрик райдер, пентагон, северная корея
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии