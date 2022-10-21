В Пентагоне следят за взаимодействием России и Белоруссии в военной сфере

Патрик Райдер рассказал об отсутствии свидетельств по участию Минска в СВО.

Власти США внимательно следят за взаимодействием России и Белоруссии в военной сфере, но на текущий момент не видят никаких доказательств, которые могли бы указать на то, что республика принимает участие в специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США, Патрик Райдер.

Что касается Белоруссии, то это та область, за которой мы продолжаем внимательно наблюдать. Нет никаких свидетельств, указывающих на потенциальные и неотвратимые военные действия на этом направлении. Патрик Райдер, генерал США

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о том, что Вооруженные силы Белоруссии не участвуют в российской СВО на Украине.

Пресс-секретарь Пентагона поддержал трансгендеров в армии США.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News