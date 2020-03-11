В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

Мужчину искали в ФБР из-за его деятельности в незаконной продаже личной информации.

В США задержали россиянина по подозрению в торговле персональными данными. Об этом полиция уведомила представителей консульства РФ в Нью-Йорке. Мужчину по фамилии Фирсов поймали 7 марта на территории аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди. Информацию сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря консульства РФ Алексея Топольского.

Россиянин содержится в следственном изоляторе Манхеттена. Инициатива задержания исходит от ФБР Сан-Диего. На данный момент подозреваемый в мошенничестве не связывался с российскими дипломатами. В США считают, что мужчина незаконно помогал продавать личные данные на сайте deer.io. Правоохранительным органам известно о двух преступных эпизодах. Фирсов является администратором вышеуказанной онлайн-платформы. Он якобы занимался взломом американской и международной финансовой и корпоративной информации.

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