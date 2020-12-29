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В США задержали подозреваемую в намерении передать СВР ноутбук Пелоси
Сегодня, 11:01
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matveyvn

В США задержали подозреваемую в намерении передать СВР ноутбук Пелоси

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По словам помощника Пелоси, похищенный ноутбук был предназначен только для презентаций.

В США задержали подозреваемую в намерении передать СВР ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии. Об этом сообщает издание Hill, ссылаясь на министерство юстиции США.

Известно, что Райли Джун Уильямс задержали в понедельник в штате Пенсильвания. Её обвиняют в противоправных действиях на территории Капитолия, а также в незаконном проникновении на закрытую территорию.

По словам помощника Пелоси, похищенный ноутбук был предназначен только для презентаций.

Ранее Мелания Трамп призвала американцев к осторожности при вакцинации.

Фото: pixabay.com

Теги: свр, сша, штурм капитолия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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