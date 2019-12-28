В США за сутки скончалось более 4,5 тысяч человек с коронавирусом

Число летальных исходов стало наибольшим с начала пандемии коронавируса.

В США за сутки скончались более 4,5 тысяч человек с коронавирусом COVID-19.

ТАСС со ссылкой на дынные Университета Джонса Хопкинса сообщает, что в США за сутки обновился антирекорд по числу летальных исходов у людей с диагностированным коронавирусом. Эта цифра почти на 2 тысячи больше предыдущего антирекорда, зафиксированного в среду (2 569 смертей). За истекшие сутки в США от осложнений вызванных COVID-19 скончались 4 591 человек.

На сегодняшний день с начала эпидемии в США умерли 33 268 человек. Заразились более 671 000. человек.

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