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В США высокая инфляция сохраняется дольше, чем ожидалось
Сегодня, 10:02
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В США высокая инфляция сохраняется дольше, чем ожидалось

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Власти хотят вернуть инфляцию к 2%.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил во время пресс-конференции, что в США высокая инфляция сохраняется гораздо дольше, чем ожидалось. По его словам, власти для того, чтобы ее снизить, будут использовать все имеющиеся средства.

Пауэлл сказал, что целью властей является возвращение инфляции к 2%. Однако он сказал, что необходимо быть готовыми к тому, что инфляция в 2022 году будет оставаться на высоком уровне.

При этом, по его оценкам, в 2022 году цены на товары и услуги должны снизиться.

Ранее мы сообщали, что Назарбаева могут лишить пожизненного председательства в Совбезе Казахстана. 

Фото: pixabay 

Теги: инфляция в сша, рост цен на продукты, сдерживание инфляции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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