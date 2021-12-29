Назарбаева могут лишить пожизненного председательства в Совбезе Казахстана

В ближайшее время поправки должны поступить на подпись президенту.

Парламент Казахстана проголосовал за лишение экс-главы государства Нурсултана Назарбаева пожизненного председательства в Ассамблее народа и Совете безопасности республики. Соответствующий поправки были одобрены в ходе пленарного заседания правительства.

Помимо этого, в парламенте предложили лишить Назарбаева и других полномочий, в числе которых необходимость согласования с ним государственных инициатив, так как он носит статут первого президента страны (елбасы). Эта норма была закреплена в конституции республики в 2010 году.

В ближайшее время поправки должны поступить на подпись президенту.

Напомним, снятие части пожизненных полномочий с Назарбаева и передача управления институтами в руки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева начались после начала массовых беспорядков в стране в январе текущего года.

Ранее Токаев заявил, что республика быстро восстановится после январских событий.

Фото: kremlin.ru