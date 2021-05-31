Жертвами крушения стали семеро человек.

В США в авиакатастрофе погиб актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана. Об этом рассказали американские журналисты из издания The Hollywood Reporter. Мужчина, исполняющий роль в телесериале "Тарзан: история приключений" 1996-2000-ых годов разбился вместе с супругой в штате Теннесси. Информацию о трагедии подтвердили представители администрации округа Резерфорд.

Известно, что самолет Cessna C501 упал в озеро 29 мая. Инцидент зафиксирован на севере штата. Жертвами крушения стали семеро человек. Вместе с Лара погибла его жена по имени Гвен Шамблин. Она работала диетологом. Пострадавший воздушный борт направлялся в Флориду. Он потерял высоты вскоре после взлета. На данный момент эксперты уточняют, что привело к трагедии. Ведется расследование.

Напомним, что Джозеф Лара также известен по таким сериалам как "Спасатели Малибу"и "Конан".

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Фото: The Hollywood Reporter

Видео: Youtube/CBS 17