Сэмюел Литтл умер по естественным причинам в 80 лет.

В США умер один из наиболее известных серийных убийц. Об этом рассказали представители пенитенциарного управления Калифорнии. По данным экспертов, во время отбывания тюремного заключения в возрасте 80 лет скончался Сэмюел Литтл. Мужчина имел проблемы с сердечно-сосудистой системой, болел диабетом. В его гибели медики не обнаружили ничего подозрительного.

Напомним, что американец оказался в тюрьме за три подтвержденных убийства. Он отбывал пожизненное наказание. В общей сложности на счету преступника значится 60 убийств. Сам Литтл сознался в 90 смертях. По разным причинам суд не смог осудить мужчину по данным фактам. Много лет убийца отрицал свою причастность к преступлениям, но в 2018 году сознался в них во время интервью.

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