В США от сердечного приступа умер музыкант Доктор Джон

Дата и место похорон будут озвучены позднее.

В США на 78-ом году жизни скончался американский музыкант Доктор Джон, ставший обладателем шести премий "Грэмми". Об этом сообщает в Twitter музыканта.

На рассвете 6 июня культовая легенда музыки Малколм Джон Ребеннэк-младший, известный как Доктор Джон, скончался от сердечного приступа. Twitter музыканта

Дата и место похорон будут озвучены позднее.

Музыкальная карьера Доктора Джона началась в 1950 году, прорывным стал альбом 1968 года Gris-Gris. Музыкант является известнейшим блюзменом Нового Орлеана. За свою жизнь он записал больше 20 музыкальных Альбов и получил шесть премий "Грэмми".

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Видео: YouTube/ WWLTV