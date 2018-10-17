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В США от сердечного приступа умер музыкант Доктор Джон

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Дата и место похорон будут озвучены позднее.

В США на 78-ом году жизни скончался американский музыкант Доктор Джон, ставший обладателем шести премий "Грэмми". Об этом сообщает в Twitter музыканта.

На рассвете 6 июня культовая легенда музыки Малколм Джон Ребеннэк-младший, известный как Доктор Джон, скончался от сердечного приступа.

Twitter музыканта

Дата и место похорон будут озвучены позднее.

Музыкальная карьера Доктора Джона началась в 1950 году, прорывным стал альбом 1968 года Gris-Gris. Музыкант является известнейшим блюзменом Нового Орлеана. За свою жизнь он записал больше 20 музыкальных Альбов и получил шесть премий "Грэмми".

5 июня в возрасте 89 лет умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.
Видео: YouTube/ WWLTV

Теги: доктор джон, музыкант, умер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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