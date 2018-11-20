В возрасте 89 лет умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Он возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год, Юханссон дольше всех пребывал на этом посту.

На 90-ом году жизни скончался бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Он возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год, Юханссон дольше всех пребывал на этом посту. При нем в России впервые был проведен финал еврокубка. В 1999 году на поле московского стадиона "Лужники" вышли "Парма" (Италия) и "Марсель" (Франция). В 1999 Юханссон стал кавалером российского ордена Дружбы.

Его именем в 2013 года назвали трофей Юношеской лиги УЕФА.

3 июня скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев.

Видео: YouTube/ AIK Play, AP Archive