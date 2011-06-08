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В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии
Сегодня, 8:21
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В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии

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Из жизни ушел офицер полиции США Гюнтер Хашид.

В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал представитель американского телеканала CNN Маршалл Коен. Корреспондент сослался на заявление правоохранительных органов от департамента округа Колумбия. Речь идет о гибели офицера по имени Гюнтер Хашид.

Третий сотрудник полиции, который был свидетелем беспорядков в Капитолии 6 января, покончил с собой.

Маршалл Коен, корреспондент CNN

Напомним, что двое американских полицейских решили уйти из жизни в январе 2021 года. Они принимали участие в разгоне активистов, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне 6 января. Полиция потеряла офицеров Джеффри Смита и Говарда Либенгуда. Еще один их коллега по имени Брайан Сикник погиб от полученных во время беспорядков ранений. Напомним, что в день трагедии Сенату США пришлось прервать заседание. На нем должны были утверждаться итоги президентских выборов. К настоящему времени из-за беспорядков в Капитолии задержаны десятки человек, жертвами признаны пятеро.

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Фото: Pixabay.com

Теги: беспорядки, капитолий
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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