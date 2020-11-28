В США старт ракеты-носителя завершился неудачей

Ракету повело в сторону и у нее вскоре отключились двигатели.

В Соединенных Штатах завершился неудачей запуск ракеты-носителя, которая была разработана компанией Astra. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Инцидент произошел 28 августа в "Тихоокеанском космопорте", расположенном на в штате Аляска. Сообщается, в ходе запуска ракету повело в сторону от стартового стола, но спустя несколько секунд она направилась вверх. Однако через несколько минут двигатели ракеты отключились.

Мы столкнулись с техническими трудностями, но собрали данные о полете за две с половиной минуты. из сообщения Astra

По данным компании, данная ракета должна была доставить на орбиту тестовый груз.

Ранее российская ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту 34 британских спутника OneWeb. В настоящее время на низкой околоземной орбите уже находится 288 аппаратов этой компании.

Видео: Youtube/VideoFromSpace