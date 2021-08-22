Ракета "Союз" вывела 34 спутника OneWeb на орбиту

Количество космических аппаратов на орбите выросло до 288.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту 34 британских спутника OneWeb. Об этом информирует пресс-служба государственной корпорации "Роскосмос".

Старт ракеты состоялся около часа ночи по московскому времени с космодрома Байконур. Процесс развоза космических аппаратов по орбите занял почти четыре часа. Для этого все спутники были разделены на девять групп.

В настоящее время на низкой околоземной орбите уже находится 288 спутника OneWeb.

Ранее ученые из Калифорнийского технологического института создали материал, отличающийся большой гибкостью и выносливостью. Данный материал можно применять для создания космических скафандров, а также при покрытии космических кораблей.

Видео: Youtube/Роскосмос ТВ