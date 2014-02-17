В США ученые создали гибкую кольчугу для полетов в космос

Новая разработка состоит из двух слоев пирамидальных частиц.

Ученые из Калифорнийского технологического института создали материал, отличающийся большой гибкостью и выносливостью. На создание такого материала специалистов вдохновили кольчуги.

Новая разработка состоит из двух слоев пирамидальных частиц, вставленных друг в друга особым образом. Так, ткань становится в 25 раз прочнее при небольшом внешнем давлении, сообщили ученые.

Данный материал можно применять для создания космических скафандров, а также при покрытии космических кораблей. Новый материал защитит аппараты от опасных воздействий, в том числе метеоритов.

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