В США сравнили важность нового департамента DOGE с "Проектом Манхэттен"

Вивек Рамасвами рассказал об ожиданиях от работы на правительство после инаугурации Дональда Трампа.

Один из потенциальных руководителей нового американского департамента по достижению государственной эффективности (DOGE), местный предприниматель Вивек Рамасвами сравнил в комментарии для журналистов телеканала Fox News важность планирующегося к созданию профильного ведомства со значимостью "Проекта Манхэттен". Речь идет о программе США по разработке ядерного оружия в XX веке.

Мы собираем самые светлые умы страны. Это эквивалент "Проекта Манхэттен". Я думаю, что главная проблема, которая сдерживает развитие нашей страны, - это федеральная бюрократия. Вивек Рамасвами, бизнесмен из США

Ранее победивший на президентских выборах, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, а также предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название ведомства отсылает к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой является Илон Маск. Она была названа в честь мема Doge, на котором изображена удивленная собака породы сиба-ину.

Рамасвами заявил, что не верит обвинениям США в адрес СМИ России.

Фото и видео: YouTube / FOX News