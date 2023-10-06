  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:41
142
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рамасвами заявил, что не верит обвинениям США в адрес СМИ России

0 0

Вивек Рамасвами прокомментировал новые санкции Минюста в отношении российских СМИ.

Бывший участник предвыборной гонки в США,представитель Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что не верит официальным заявлениям Вашингтона о попытке российских СМИ вмешаться в выборы главы государства. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном. Гость шоу указал ведущему мероприятия на то, что власти Белого дома и ранее выдвигали подобные обвинения в преддверии выборного процесса. По словам спикера, в этом сценарии прослеживается "некая модель поведения" администрации.

Я не куплюсь на то, что они пытаются продать.

Вивек Рамасвами, политик

Напомним, что в середине текущей недели американского министерство по финансам объявило общественности о том, что вводит санкционное давление в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и двух ее заместителей.

В США раскрыли, когда демократы заменят Байдена.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: вивек рамасвами, вмешательство в выборы, минюст, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии