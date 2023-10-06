Рамасвами заявил, что не верит обвинениям США в адрес СМИ России

Бывший участник предвыборной гонки в США,представитель Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что не верит официальным заявлениям Вашингтона о попытке российских СМИ вмешаться в выборы главы государства. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном. Гость шоу указал ведущему мероприятия на то, что власти Белого дома и ранее выдвигали подобные обвинения в преддверии выборного процесса. По словам спикера, в этом сценарии прослеживается "некая модель поведения" администрации.
Я не куплюсь на то, что они пытаются продать.
Вивек Рамасвами, политик
Напомним, что в середине текущей недели американского министерство по финансам объявило общественности о том, что вводит санкционное давление в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и двух ее заместителей.
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Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson
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