Вивек Рамасвами объяснил, когда партия решит изменить свою позицию относительно кандидата на выборах.

Демократическая партия США может заменить своего кандидата на президентских выборах Джо Байдена ближе к самому голосованию для того, чтобы общество не успело изучить его сменщика. Соответствующее заявление сделал в эфире местного издания Forbes Breaking News бывший кандидат от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами.

Их план <…> полностью соответствует тому, что разворачивается у нас перед глазами: поздняя смена кандидата, на самом деле, дала бы преимущество демократам.<...> Им лучше выдвинуть кандидата поздно. Партия не выдвинет Джо Байдена. Поэтому, я думаю, предвыборная кампания еще не началась всерьез. Вивек Рамасвами, политик и бизнесмен США

Иностранный специалист заметил, что замена политика Джо Байдена ближе к выборам главы государства, запланированных на ноябрь 2024 года, позволит новому кандидату подойти к голосованию в тот период, когда общество все еще радуется новизне и не успело детально изучить подноготную кандидатуры. Эксперт заметил, что партии в любом случае придется отказаться от номинации действующего президента из-за того, что печальная деградация когнитивных способностей действующего лидера Белого дома очевидна любому наблюдателю.

Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News