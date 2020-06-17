Коронавирус унес в США больше жизней, чем Первая мировая война.

В США сравнили число жертв коронавируса с потерями армии в Первой мировой. Об этом заявили журналисты из Associated Press. По данным агентства, жертвы в Америке в результате эпидемии COVID-19 составили 116 917 человек. Согласно официальной статистике, во время Первой мировой войны США лишились 116 516 человек.

Представители Университета Джонса Хопкинса напомнили, что США занимают первое место в антирейтинге по количеству зараженных коронавирусом. Этот показатель достигнул отметки в 2 136 043 пациентов. Более 583,5 тысячи зараженных излечились. Наибольшее число смертей от COVID-19 в Америке зарегистрировано в штате Нью-Йорк (30 909 человек).

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Видео: YouTube / The White House