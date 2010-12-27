Американцы сравнили своего и советского Винни-Пуха

Наш медвежонок оказался более простым, странным и смешным.

Обозреватель The Daily Beast Наталья Винкельман сравнила американского Винни-Пуха с его советской версией. Наш медвежонок оказался более простым, странным и смешным.

Винкельман отметила, что американский Винни выглядит как взрослый медведь с выпирающим животом. Советский же больше похож на персонажа из детской сказки — коричневый, круглый с большими глазами.

При этом Винни из советского мультфильма более умный и хитрый. Дети могут увидеть, как он притворяется тучей, чтобы спрятаться от пчел, ходит в гости, чтобы бесплатно поесть. Кроме того, он может общаться со зрителями, когда как американец только восклицает "Вот незадача!".

Ранее мы писали, что в сети появилась пятая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино".

Фото: Википедия