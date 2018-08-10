В сети появилась пятая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино"

Она называется "Шарик хочет телефон".

"Союзмультфильм" выложил на YouTube пятую серию мультсериала "Возвращение в Простоквашино". Она называется "Шарик хочет телефон".

В новом эпизоде Шарик расстроен тем, что у него в блоге очень мало подписчиков. Чтобы увеличить их число, герой решает "запостить котика" на страничку. Котиком оказывается Матроскин.

Первая серия "Возвращения в Простоквашино" вышла в начале апреля этого года. С тех пор "Союзмультфильм" выкладывает по эпизоду в месяц.

Ранее мы публиковали четвертую серию мультсериала.

Видео: YouTube / Союзмультфильм